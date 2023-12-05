Alman basını, Thomas Tuchel'in yıllar önce Galatasaray'ı reddettiğini iddia etti.

Alman basını, Galatasaray ve Thomas Tuchel ile ilgili ortaya ilginç bir iddia attı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Galatasaray taraftarlarının Tuchel'den nefret ettiğini belirtip bunun sebebini de geçmişe dayandırdı.

İddialar neler?

Bild'de yer alan habere göre Galatasaraylı taraftarların Thomas Tuchel öfkesi 2014 yılına dayanıyor.

Haberde 9 yıl önce Galatasaray'ın takımın başına Thomas Tuchel'i getirmek istediği belirtildi.

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Aynı dönemde Joachim Löw ve Ottmar Hitzfeld gibi Alman teknik direktörlerin de Galatasaray'ın gündeminde olduğu aktarıldı.

Yine haberde Thomas Tuchel'in Galatasaray'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı ve menajerini müzakereler için Türkiye'ye gönderdiği kaydedildi.

Buna karşın Thomas Tuchel'in birden pazarlık masasından kalktığı ve o dönem Mainz'den Borussia Dortmund'a geçip Jürgen Klopp'un halefi olduğu hatırlatıldı.