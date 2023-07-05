Premier Lig ekibinin rekortmen golcüsü Kane, Bayern Münih'in hocası Tuchel ile görüştükten sonra kararını verdi.

NE OLDU? Sport Bild'e göre Tuchel, Mayıs ayı ortasında Londra'daydı ve Kane ile evinde görüşmek üzere bir araya geldi.

Tottenham forveti, Bayern teknik direktöründen etkilendi ve kulübüne katılmak istediğini söyledi.

Kane ayrıca Spurs'ten ayrılmasındaki ana motivasyonunun Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Yıldız forvetin "en büyük hayali", Tottenham'da şimdiye kadar herhangi bir kupa kazanamadıktan sonra Avrupa Kupası'nı kaldırmak...

BÜYÜK RESİM: Bayern, Kane için Spurs tarafından reddedilen 60 milyon sterlinlik (77 milyon dolar/69 milyon avro) bir teklif yaptı.

Ancak İngiltere kaptanı için yeni ve daha iyi bir teklifle geri dönmeleri bekleniyor.

Tottenham'ın tüm zamanların rekor golcüsü olan yıldızı için en az 100 milyon £ (127 milyon $ / 116 milyon €) istediği bildiriliyor.

VE DAHA FAZLASI: Tottenham'dan futbolcu almanın hiç de kolay olmadığı biliniyor, ancak Kane bu yaz bir hamleyi denemeye ve zorlamaya istekli görünüyor.

Yıldız forvet, başkan Daniel Levy'nin bu transfer döneminde kendisini bırakmaması durumunda sözleşmesi 2024'te sona erdiğinde Tottenham'dan bonservissiz olarak ayrılabilir.

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SIRADA NE VAR? Tottenham, Temmuz ortasında sezon öncesi turuna çıkacak. Spurs, Avustralya'da West Ham, Tayland'da Leicester ve Singapur'da Roma ile oynayacak.