Thomas Tuchel giderayak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi'nde eleyen Thomas Tuchel'in Bayern Münih'i yarı final biletini aldı.

Bayern Münih, Arsenal'ı eledi

Thomas Tuchel sezon sonunda gidecek

Bundesliga'da şampiyonluğu Leverkusen'e kaptırdılar

NE OLDU? Mikel Arteta'nın Arsenal'ını toplamda 3-2'lik skorla mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletini aldı. Joshua Kimmich'in 63. dakikada kaydettiği golle rövanşta 1-0 galip gelen Bayern'de teknik direktör Thomas Tuchel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanmıştı. Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğu Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e kaptrdı.

BÜYÜK RESİM: 63. dakikada, sol taraftan Raphael Guerreiro'nun ortasında, ceza sahasında iyi hareketlenerek rakiplerinden sıyrılan boş durumdaki Joshua Kimmich kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

SIRADA NE VAR? Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City - Real Madrid maçının galibi olacak. Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak.