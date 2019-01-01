Thomas Tuchel: Ben Neymar'ın babası değilim
Geçtiğimiz hafta Ligue 1’de şampiyonluğu garantilen Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, takımın yıldızlarından Neymar’ın Torino seyahatini değerlendirdi.
Çıkan haberlere göre Neymar, Juventus oyuncusu vatandaşı Douglas Costa’nın düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Torino’ya gitti.
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Neymar’ın bu davranışının sorulması üzerine Tuchel “Bu konu ile ilgili bilgim yok. Ben onun babası, polis veya detektif değilim. Ben teknik direktörüm. Dün yapılan antrenmanda takımla beraberdi. Benim için önemli olan bu” cevabını verdi.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Neymar ve Cavani’nin yokluğunda takımı sırtlayan Kylian Mbappe hakkında konuşan Alman teknik adam “Kylian güvenilir ve kararlı bir oyuncu. Gelişmeye devam ediyor olması çok önemli. Oyunundan keyif alıyor ve daha da ileri gitmeye hazır durumda” ifadelerini kullandı.
PSG, Fransa Kupası finalinde 27 Nisan Cumartesi (Bugün) Rennes ile karşı karşıya gelecek.