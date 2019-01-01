Thomas Tuchel: Ben Neymar'ın babası değilim

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, Neymar’ın Fransa Kupası finali öncesi Torino’ya gitmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ’de şampiyonluğu garantilen teknik direktörü Thomas Tuchel, takımın yıldızlarından Neymar’ın seyahatini değerlendirdi.

Çıkan haberlere göre Neymar, oyuncusu vatandaşı Douglas Costa’nın düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Torino’ya gitti.

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Neymar’ın bu davranışının sorulması üzerine Tuchel “Bu konu ile ilgili bilgim yok. Ben onun babası, polis veya detektif değilim. Ben teknik direktörüm. Dün yapılan antrenmanda takımla beraberdi. Benim için önemli olan bu” cevabını verdi.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Neymar ve Cavani’nin yokluğunda takımı sırtlayan Kylian Mbappe hakkında konuşan Alman teknik adam “Kylian güvenilir ve kararlı bir oyuncu. Gelişmeye devam ediyor olması çok önemli. Oyunundan keyif alıyor ve daha da ileri gitmeye hazır durumda” ifadelerini kullandı.

PSG, Kupası finalinde 27 Nisan Cumartesi (Bugün) ile karşı karşıya gelecek.