Thomas Tuchel, Bayern Münih'in kurtarıcısını Barcelona'da buldu

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Barcelona forması giyen eski öğrencisini gelecek sezon Almanya'da görmek istiyor.

Thomas Tuchel, Bayern Münih'in başına geçti

Gelecek sezon kadro planlamasında Dembele'yi istiyor

Dortmund'da birlikte çalışmışlardı

NE OLDU? Geçtiğimiz sezon Barcelona ile sözleşmesini yenileyen ve kontratı 2024 yazında biten Dembele'nin sözleşmesinde 50 milyon euro'luk fesih maddesi bulunuyor. Fichajes'ın haberine göre, Bayern Münih'te teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Tuchel gelecek sezon kadrosunu iyileştirme hamlelerini yaparken kulüpten Ousmane Dembele'yi talep etti.

BÜYÜK RESİM: Thomas Tuchel ile Ousmane Dembele, 2016/17 sezonunda Borussia Dortmund'da birlikte çalışmışlardı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmasından yana.