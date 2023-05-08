Thomas Tuchel, Bayern Münih'in kurtarıcısını Barcelona'da buldu

- Thomas Tuchel, Bayern Münih'in başına geçti
- Gelecek sezon kadro planlamasında Dembele'yi istiyor
- Dortmund'da birlikte çalışmışlardı
NE OLDU? Geçtiğimiz sezon Barcelona ile sözleşmesini yenileyen ve kontratı 2024 yazında biten Dembele'nin sözleşmesinde 50 milyon euro'luk fesih maddesi bulunuyor. Fichajes'ın haberine göre, Bayern Münih'te teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Tuchel gelecek sezon kadrosunu iyileştirme hamlelerini yaparken kulüpten Ousmane Dembele'yi talep etti.
BÜYÜK RESİM: Thomas Tuchel ile Ousmane Dembele, 2016/17 sezonunda Borussia Dortmund'da birlikte çalışmışlardı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmasından yana.