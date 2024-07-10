Thomas Müller milli takımı bırakıyor

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı kariyerine son vermek üzere.

Bir devir bitiyor

Thomas Müller milli takımdan emekli oluyor

EURO 2024'teki çeyrek final maçı son maçı olabilir

NE OLDU? Bild'in haberine göre, Thomas Müller, EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nın formasını son kez terletti ve milli takım kariyerine son veriyor.

BÜYÜK RESİM: Böylece Thomas Müller, milli takım formasını son kez EURO 2024 çeyrek finalindeki İspanya-Almanya maçında giymiş oldu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.

NE SÖYLENDİ? Thomas Müller, İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin ardından şunları söylemişti: "Gerçekçi olmak gerekirse bunun benim son milli maçım olması mümkün."

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. 34 yaşındaki oyuncu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.