Thomas Müller kuranın ardından Arsenal ve Kai Havertz'e mesaj gönderdi

Thomas Müller, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleştiğini öğrenmesinin ardından sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Bayern Münih eşleşti

Thomas Müller rakiplerine mesaj yolladı

Kai Havertz'i de unutmadı

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Arsenal ile eşleşti ve Thomas Müller eşleşmeyi sosyal medyada değerlendirdi. Kişisel sosyal medya hesabında paylaşım yapan Müller, Kai Havertz'e ve Arsenal'a mesaj gönderdi.

NE SÖYLENDİ? Thomas Müller şunları söyledi: "Ve işte Arsenal! Kai Havertz, dostum, seni bekliyorum. Güzel bir kura çıktı, iki çok iyi takım, iki çok iyi stadyum, iki çok iyi şehir. Zor olacak ama ben her zaman olumluyum, görüşürüz Topçular!”

BÜYÜK RESİM: Thomas Müller kariyeri boyunca Arsenal'a karşı yedi kez maça çıktı ve Bayern Münih formasıyla kazandığı dört galibiyette beş gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Arsenal ile Bayern Münih çeyrek finalin ilk maçını 9 Nisan'da rövanşı ise 16 Nisan'da oynayacak.