Thomas Müller, Thomas Tuchel'in kararının ardından Bayern Münih'den ayrılacak

Thomas Müller'in yaz aylarında Bayern Münih'e veda edeceği söylenirken Oliver Kahn onu durdurmak istiyor.

Müller kulüpten ayrılmayı düşünüyor

Tuchel yönetiminde forma şansı bulamıyor

Kahn, Müller'i kulüpte tutmak istiyor

NE OLDU? Thomas Müller, kulübün teknik yönetimini Thomas Tuchel'in devralmasının ardından fazla forma şansı bulamadı ve genellikle yedek kulübesinde kaldı. Bunun üzerine Müller'in yaz aylarında Bayern Münih'e veda edeceği iddia edildi. Ancak Kahn, onun kulüpten ayrılmasına izin vermeyeceğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? SportBild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Kahn şunları söyledi: "Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. İş o noktaya gelirse hiç tereddüt etmeden onu ikna etmeye çalışacağım. Thomas formda bir oyuncu, hiç sakatlanmadı ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip. O tüm takım için son derece önemli bir isim. Eminim Thomas bizimle daha fazla maça çıkacaktır."

BÜYÜK RESİM: Bild'e göre, Thomas Müller daha fazla forma şansı bulması halinde 2024'e kadar Bayern Münih'te kalmak istiyor. Aksi halde başka bir Avrupa kulübüne transfer olmaya açık. Müller'in MLS ve Suudi Arabistan'dan teklif aldığı iddia ediliyor ancak herhangi resmi bir görüşme gerçekleşmedi.

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