Thomas Müller'den üç yıllık imza

Bayern Münih, takımın değişmez ismi Thomas Müller’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Niko Kovac döneminde etkisiz bir görüntü çizen ancak Hansi Flick’in göreve gelişiyle toparlanan Thomas Müller’in geleceği belli oldu.

30 yaşındaki Alman golcü, kendisini en az üç yıl daha ’te tutacak olan sözleşmeye imzasını attı.

Kariyerinde Bayern Münih dışında bir kulübün formasını giymeyen Müller bugüne dek çıktığı 521 maçta rakip ağları 195 kez havalandırdı.

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Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Müller, “Eminim futbol döndükten sonra yeniden başarılı olacağız. Önceliğim Bayern’de kalmaktı. Bu gerçekleştiği için çok mutluyum. Hayatımın büyük bölümünü burada geçirdim. Bu kulüp benim için bir işten fazlası. Tutkum. Sahada gelimden geleni yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bayern CEO’su Karl-Heinz Rummenigge ise “Müller’in mevcut sözleşmesine iki yıl daha eklediğimiz için sevinçliyiz. Kendisine ve temsilcisine çok teşekkür ediyorum derken, sportif direktör Hasan Salihamidzic ise “Anlaşmadan ötürü çok memnunuz. Thomas bizim için çok özel bir oyuncu. Bu kulübün önemli bir figürü. Gerçek bir lider” diye konuştu.

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