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Thomas Müller özür mesajı yayınladı

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Pro Shots
Bayern Münihli Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadıkları maçta Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi.

Müller, Twitter hesabındaki paylaşımda, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla dün yaşanan olaydan ötürü Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman basını, Müller'in yaptığı faulle ilgili haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun "Kung fu tekmesi" attığı yönünde başlıklara yer verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı ile Almanya temsilcisi Bayern Münih'i karşı karşıya getiren ve 3-3 biten maçın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Müller, ayağıyla Tagliafico'nun kafasına vurmuş ve kırmızı kart görmüştü.

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