Thomas Müller, Kevin De Bruyne'un rekorunu egale etti

Bayern Münih'in deneyimli yıldızı, Kevin De Bruyne'un Wolfsburg forması altında kırdığı rekoru egale etti.

forması giyen Thomas Müller, Kevin De Bruyne'un sahip olduğu 'da bir sezonda en çok asist yapan oyuncu unvanına ortak oldu.

30 yaşındaki oyuncu takımının Cumartesi günü Eintracht Frankurt ile oynadığı maçta Leon Goretzka'nın attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

Müller böylelikle bu sezon Bundesliga'da bitime 7 hafta kala 17 asiste ulaşarak forması giydiği 2014-15 sezonunda Bundesliga tarihinde bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olan Kevin De Bruyne'un rekorunu egale etti.

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Şu anda forması giyen De Bruyne, o sezon Bundesliga'da Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi olmuştu.