Thomas Müller: Davies, Bayern Münih'in Road Runner'ı

Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu, takım arkadaşının Dortmund maçındaki performansından çok etkilendi.

'nın 28. haftasında ile 'u karşı karşıya getiren Der Klasiker'i Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Joshua Kimmich'in galibiyeti getiren şık golü kadar, Bavyera ekibinin sol beki Alphonso Davies'in performansı da ön plana çıktı.

Hızıyla izleyenleri etkileyen Davies'in hem savunmada hem de hücumda verdiği katkıyı öven isimlerden biri de Thomas Müller oldu.

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Karşılaşmanın ardından konuşan Müller "Alphonso, kalbiyle ve inanılmaz bir güçle oynayan bir oyuncu. Oyun içerisinde her zaman iyi bir pozisyon alamıyor ama rakip oyuncu kendini rahat hissettiğinde bir anda gelip topu kapabiliyor. O bizim Road Runner'ımız." ifadelerini kullandı.

Maçın kahramanı Kimmich'in golüne de değinen Müller "Bürki çok iyi bir kaleci. Ancak kaleden sadece 1-2 adım öndeydi ve Joshua'nın vuruşunu durdurabilecek uzun kollara sahip değildi. Joshua inanılmaz bir açıyla topu kaleye gönderdi ve mükemmel bir golün altına imzasını attı." şeklinde konuştu.

Bayern Münih aldığı galibiyetle bitime 6 maç kala en yakın rakibiyle puan farkını 7'ye çıkarmış oldu.