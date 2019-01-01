Thomas Meunier, Premier Lig'e açık kapı bıraktı

Paris Saint-Germain'in Belçikalı oyuncusu Thomas Meunier, Premier Lig'de oynama hayalini hiçbir zaman gizlemediğini söyledi.

PSG'den ayrılması gündemde olan Thomas Meunier, Premier Lig'e açık kapı bıraktı.

Kulübüyle 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Premier Lig ekiplerinden 'a transfer olacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Her zaman Premier Lig'de oynamak istediğini söyleyen savunma oyuncusu, ayrıca diğer liglerden de transfer teklifleri aldığını belirtti.

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L'Avenir'in sorularını yanıtlayan Meunier, İngiltere hayalinden bahsederek, "Premier Lig'de forma giymek istediğimi hiçbir zaman gizlemedim." dedi.

27 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon benim için gerçekten kötü geçti. Yine de şampiyon olduğumuz için mutluyum. Önümüzde 5 maç daha var bu maçları da en iyi şekilde atlatıp sezon biterken biraz olsun performansımı yükseltmek istiyorum. Şimdiden transfer teklifleri alamaya başladım. İngiltere'den teklif olduğunu daha önce de söyledim. Çin ve Ortadoğu kulüplerinden de teklifler alıyorum." şeklinde konuştu.

Thomas Meunier, bu sezon Fransız ekibinde 19 maça çıkarken 5 gol atıp 7 asist yaptı.