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Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik direktörü oldu

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Bundesliga takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.

Hannover'den yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Thomas Doll ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Thomas Doll, bir dönem Gençlerbirliği'nin yanı sıra Almanya'da Borussia Dortmund, Suudi Arabistan'da El-Hilal ve Macaristan'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.

Hannover 96 Kulübü teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son vermişti.

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Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor. 

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