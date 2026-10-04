Thijs Dallinga, Instagram üzerinden ses verdi: “Bir kâbus gerçeğe dönüştü...”

Thijs Dallinga, Instagram üzerinden ağır diz sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. FC Köln'ün 26 yaşındaki forveti, cumartesi öğleden sonra çapraz bağlarını yırttı ve bu nedenle sezonu neredeyse kesin olarak erken kapandı.

Dallinga, pazar günü Instagram'da, “Ne yazık ki dün bir kâbus gerçeğe dönüştü” diye yazdı. “Hâlâ ne olduğuna inanamıyorum.”

“Bunu kabul etmek zor. Ama mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her şeyi yapacağım. O zamana kadar da sezonun yine de iyi geçmesi için takımı ve bu güzel kulübü sonuna kadar destekleyeceğim. Aldığım tüm mesajlar için teşekkür ederim. Geri döneceğim.”

Dallinga için işler cumartesi öğleden sonra şehirdeki rakibi Viktoria Köln ile oynanan hazırlık maçında ters gitti. Birkaç saat sonra FC Köln, oyuncunun çapraz bağ sakatlığı yaşadığını ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

Dallinga, geçen yaz Bologna'dan kiralık olarak takıma katılmıştı. 29 Ağustos'ta Bundesliga'da tam anlamıyla rüya gibi bir ilk maç yaşadı: Dallinga, 66. dakikada oyuna girdi ve TSG Hoffenheim karşısında 1-2'lik geri düşülen maçı attığı iki golle tek başına 3-2'lik galibiyete çevirdi.

Sonraki iki maçta ise forma giyebildiği karşılaşmalarda gol atamadı. Bu nedenle sezon toplamının o iki golde kalması oldukça muhtemel görünüyor. Böylece Köln formasıyla son maçına da çıkmış olabilir, ancak Alman kulübünün sezon sonunda Dallinga'nın bonservisini kalıcı olarak alma opsiyonu bulunuyor.

Sağ ayağını kullanan oyuncu, bugüne kadar Hollanda Milli Takımı formasıyla bir kez oynadı. 21 Kasım 2023'te Hollanda'nın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maçta ilk kez milli oldu.