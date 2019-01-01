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Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'da!

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Evkur Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile yollarını ayıran Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'yı transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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Thievy Bifouma, Osmanlıspor,  Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giymişti.

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