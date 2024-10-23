Thierry Henry: "PSG, Kylian Mbappe olmadan daha istikrarlı"

Thierry Henry, PSG'nin Kylian Mbappe olmadan daha dengeli bir takım olduğunu düşünüyor.

Mbappe, yaz aylarında Real Madrid'e katıldı

PSG'nin Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor

Üç Şampiyonlar Ligi maçından dört puan çıkardılar

NE OLDU? Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a karşı 1-1 berabere kalmasını izlerken hücumda Kylian Mbappe gibi birinci sınıf bir bitiriciye ihtiyaç duydu. PSG, 18'i ikinci yarıda olmak üzere 26 şut çekti ancak 1-0 geriden gelip berabere kaldıkları maçta bir türlü galibiyeti getiren golü bulamadı.

NE SÖYLENDİ? Eski Arsenal forveti Thierry Henry ise CBS Sports Golazo'da yaptığı açıklamalarda PSG'nin Mbappe olmadan istikrar kazandığını savundu: "Bence bir takım oldular. Biraz daha istikrar kazandılar. Daha az atağa çıkıyorlar ama sonuçta Mbappe'yi kaybettiler. Örneğin böyle bir maçta Kylian size 2-1'i getirebilirdi ancak takımın dengesi açısından her şey daha sağlam görünüyor. Sonuç yeterince iyi değil ama takım dengeli."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Paris Saint-Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Girona'yı 1-0 mağlup ederek başladı. Ardından Arsenal'a 2-1 mağlup olan PSG, üçüncü haftada PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Luis Enrique'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bayern Münih'e konuk olacaklar. Paris Saint-Germain, Ligue 1'de ise 27 Ekim'de Marsilya deplasmanına çıkacak.