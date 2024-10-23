Thierry Henry: "PSG, Kylian Mbappe olmadan daha istikrarlı"

- Mbappe, yaz aylarında Real Madrid'e katıldı
- PSG'nin Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor
- Üç Şampiyonlar Ligi maçından dört puan çıkardılar
NE OLDU? Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a karşı 1-1 berabere kalmasını izlerken hücumda Kylian Mbappe gibi birinci sınıf bir bitiriciye ihtiyaç duydu. PSG, 18'i ikinci yarıda olmak üzere 26 şut çekti ancak 1-0 geriden gelip berabere kaldıkları maçta bir türlü galibiyeti getiren golü bulamadı.
NE SÖYLENDİ? Eski Arsenal forveti Thierry Henry ise CBS Sports Golazo'da yaptığı açıklamalarda PSG'nin Mbappe olmadan istikrar kazandığını savundu: "Bence bir takım oldular. Biraz daha istikrar kazandılar. Daha az atağa çıkıyorlar ama sonuçta Mbappe'yi kaybettiler. Örneğin böyle bir maçta Kylian size 2-1'i getirebilirdi ancak takımın dengesi açısından her şey daha sağlam görünüyor. Sonuç yeterince iyi değil ama takım dengeli."
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Paris Saint-Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Girona'yı 1-0 mağlup ederek başladı. Ardından Arsenal'a 2-1 mağlup olan PSG, üçüncü haftada PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı.
SIRADA NE VAR? Luis Enrique'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bayern Münih'e konuk olacaklar. Paris Saint-Germain, Ligue 1'de ise 27 Ekim'de Marsilya deplasmanına çıkacak.