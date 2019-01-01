Thierry Henry, Montreal Impact'i çalıştıracak

Monaco'da istediği sonuçları elde edemeyen Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerine MLS'te can vermeye çalışacak.

ekibi Montreal Impact, teknik direktörlük görevine Thierry Henry'yi getirdiğini duyurdu.

Fransız antrenör, Kanada kulübüyle 2022'ye dek süren sözleşmeyi imzaladı.

Ağustos 2016'da Milli Takımı'nda yardımcı teknik direktör olarak başladığı antrenörlük kariyerinde ilk A takım tecrübesini Ekim 2018'de 'nun başına geçerek yaşayan Henry'nin macerası pek iyi bitmemiş ve taraflar Ocak 2019'da yollarını ayırmışlardı.

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42 yaşındaki antrenör, A takım seviyesinde bir şans daha buldu.

Futbolu bıraktıktan sonra TV yorumculuğu da yapan Henry, geçen sezon MLS'te play-off'a kalamayan Montreal Impact'in başına getirildi.

Henry futbol kariyerinin son yıllarında bir diğer MLS ekibi New York Red Bulls'un formasını terletmişti.