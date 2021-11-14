Thierry Henry: Kendimi Mbappe’yle kıyaslamıyorum

Arsenal ve Fransa milli takımı formalarıyla bir döneme damgasını vuran Thierry Henry, göz okşayan stili ve şık golleriyle sayısız futbolseverin gönlünde taht kurmuştu.

Şu anda dünyanın en önemli golcüleri arasında yer alan Kylian Mbappe de sık sık vatandaşı Henry ile kıyaslanıyor.

Ne söyledi?

Mbappe’nin Kazakistan ağlarına dört gol gönderdiği maçın ardından Le Journal du Dimanche’a konuşan Henry, kıyaslama yapmayı sevmediğini vurguladı.

“Kylian ve ben, ikimiz de Clairefontaine’den yetiştik, ikimiz de Paris banliyölerinde büyüdük, ikimiz de futbola Monaco’da başladık, üstelik oyun stillerimiz de benziyor.”

“Kendimi onunla kıyaslamıyorum, bundan nefret ediyorum, ama Mbappe gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Doğrudan kaleye gittiğinde onu durdurmak imkansız.”

Eleştirileri abartılı buluyor

“Mbappe hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Onu belli kalıplara sokmak yanlış. Fransa’da neden bu kadar eleştirildiğini anlamakta zorlanıyorum.”

“Sezon başında yaşananlar beni rahatsız etti, çünkü Mbappe her zaman örnek bir profesyonel oldu. Böyle benzersiz bir oyuncuya sahip olduğumuz için şükretmeliyiz.”

Pochettino’yu savundu

Henry, PSG’nin sergilediği futbol açısından beklentilerin altında kalmasında dış faktörlerin etkili olduğunu savundu.

“Mauricio Pochettino için mazeret üretmek istemiyorum, ama çok sayıda oyuncusu sezonu geç açtı, üç günde bir maç yapılan bir takvimde yeterince antrenman yapacak vakit bulamadılar.”

“Kulüp maçlarına ara verildiğinde de milli takıma gidiyorlar. Bu şartlarda bir oyun stili oturtmak kolay değil.”

“Barcelona’da tarihten gelen bir gelenek var. Rinus Michels ordaydı, onu Cruyff izledi. Pochettino ise bir sistem ve o sistemde oynayacak 11 oyuncuyu arıyor.”