Thierry Henry kadın futbolunda devrim planlıyor

Eski Fransız yıldız Thierry Henry, kadın futbolunda bir devrim yaratmayı hedefliyor; bunu da esasen erkekler için tasarlanmış modellere bel bağlamak yerine, kadın oyunculara özel tasarımlar geliştirerek futbol ayakkabıları kapısından yapmak istiyor. Bu adım, teknolojik yeniliği hızla büyüyen bir pazara yatırımla bir araya getiriyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Arsenal efsanesi ve 1998'de Fransa ile dünya şampiyonu olan Henry'nin, yenilikçi spor ekipmanları geliştirerek futbol dünyasındaki varlığını güçlendirmek isteyen İsviçreli "On" şirketinin futbol direktörü sıfatıyla bu girişim üzerinde çalıştığını aktardı.

Henry şunları söyledi: "Erkek ayakkabısı giyen oyuncular var ve bu normal değil." Bu sözleriyle kadın futboluna özel spor ekipmanlarının tasarımında hâlâ var olan boşluğa işaret etti.

Barcelona orta saha oyuncusu İsviçreli Sydney Schertenleib, şirketin yeni ürünlerinin geliştirilmesinde yer alıyor; böylece profesyonel oyuncuların tecrübelerinden yararlanılarak onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ayakkabılar tasarlanması mümkün oluyor.

Girişim, sahadaki konforu, hafifliği ve performansı artırmak amacıyla son derece hafif ve dikişsiz bir üst parça üretilmesine imkân tanıyan LightSpray teknolojisine dayanıyor.

Şirket, Brezilya'daki 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nı, yeni ürünlerini tanıtmak ve küresel varlığını güçlendirmek için önemli bir platform olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu adım, On'un futboldaki varlığını genişletme stratejisinin bir parçası olarak yer alıyor; şirket, Schertenleib'in yanı sıra Kylian Mbappé gibi öne çıkan yıldızlarla iş birliğinden yararlanıyor ve bu yaklaşım, geleneksel sponsorluğun ötesine geçerek teknolojiye ve özel ekipman tasarımına yatırım yapmayı içeriyor.

Henry, bu girişimle kadın futbolu ekipmanlarındaki tarihi bir boşluğu gidermeyi amaçlıyor ve oyunun gelişiminin yalnızca taraftar ve yatırım artışıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda spor markaları için umut vadeden bir ticari fırsat haline gelen bir pazarda oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ürünler de gerektirdiğini vurguluyor.



