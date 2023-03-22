Topçular'ın Fransa'ya gönderdiği genç oyuncu, efsaneden bazı tüyolar aldı.

NE OLDU? Balogun, Reims'te Arsenal'dan kiralık olarak forma giyiyor ve bu sezon adından sıkça söz ettiriyor.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de şu ana kadar 17 gol atarak Paris Saint-Germain süperstarı Lionel Messi'den dört gol daha fazla katkıda bulunmayı başardı.

Ve şu ana kadar 19 gol atan Kylian Mbappe ve Jonathan David, ondan daha fazla gol atabildi.

Balogun, 1956'dan bu yana ilk Ligue 1 sezonunda en az 17 gol atan en genç oyuncu olarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Bunun üzerine, Arsenal'ın ikonu Henry'den bazı tavsiyeler aldığını açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Balogun, Football.London'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Henry'le ilk derinlemesine konuştuğumda PSG maçı öncesiydi ve beni cesaretlendirecek şeyler söyledi.

"Bunun üzerine maçı kazandıran golü attım ve maçtan sonra mesajlaştık. Onu tanımak güzel.

"Oyunun zirvelerini görmüş ve kariyerinde büyük adımlar atmış biriyle derinlemesine bir sohbette bulunduk.

"O, bir şeyler başarma duygusunu ve bunun nasıl olduğunu biliyor. Bu yüzden kariyeri ve belirli noktalarda nasıl hissettiği hakkında daha genel sorular soruyorum. Ondan bazı iyi tavsiyeler almamı sağlıyor."

BÜYÜK RESİM: Balogun, sezon sonunda Arsenal'e dönecek, ancak Ligue 1'de parladıktan sonra Topçular'da kalmazsa "çok büyük bir kulübe" gideceği söyleniyor.

"Şimdiye kadar yapabildiklerim, eminim çok ses getirdi. Sadece Arsenal'da değil, her yerde konuşuluyor.

"Sadece bunu sürdürmek, odaklanmak ve takımın maksimuma ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum.

"Bu sezon için düşündüğüm şeyler tam olarak bunlar."

VE DAHA FAZLASI: Genç oyuncu, uluslararası düzeyde de rağbet görüyor. Balogun, İngiltere 21 Yaş Altı takımında yer aldı.

Ancak USMNT için de oynamaya uygun ve geleceği hakkında net kararını henüz vermedi.

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BALOGUN İÇİN SIRADA NE VAR? Genç oyuncu, teknik direktör Gareth Southgate tarafından İngiltere kadrosuna alınmadı.

Ancak, milli takım arasında İngiltere 21 Yaş Altı kadrosuna çağrıldı. Balogun, bu dönemde sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.