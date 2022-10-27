Thierry Henry, Barcelona'da eğer Xavi olmasaydı işlerin çok da kötüye gidebileceğini söyledi

Thierry Henry, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'nın eğer Xavi olmasaydı çok daha kötü bir durumda olacağını söyledi.

Thierry Henry, Xavi'nin takımı bir arada tuttuğuna inanıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne edilen erken veda için Xavi'nin suçlanmaması gerektiğini söylüyor.

NELER OLDU? Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Katalan devi ise C Grubu'nda konuk ettiği Bayern Münih'e Sadio Mane, Choupo-Moting ve Pavard'ın golleriyle 3-0 mağlup olarak 5 maç sonunda 4 puanda kaldı.

Bu sezon Avrupa'da sadece 1 maç kazanan Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ulaşamamasının kulübe finansal açıdan zarar verdiği belirtildi. Premier Lig'in unutulmaz golcüsü Thierry Henry ise eğer Barcelona'nın başında Xavi olmasaydı durumun daha da kötü olacağını düşünüyor.

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NE SÖYLENDİ? Henry, CBS Sports'a yaptığı açıklamada: "Günün sonunda sonuç önemlidir, bunu Steven Gerrard ile gördük. Barcelona'da sorun zamanınızın olmamasıdır. Ama evet, size şunu söyleyeyim şu anda Barcelona'nın başında başka bir koç olsaydı ve şu an olanlarla uğraşsaydı yanardağ patlardı. Ama Xavi olduğu için sorun yok." şeklinde konuştu.

Henry konuşmasına Barcelona'nın Bayern Münih karşısında kullanamadığı şansları vurgulayarak devam etti ancak yine de olanların Xavi'nin suçu olmadığını söyledi.

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Henry, "Hepimiz Robert Lewandowski'nin Bayern'e gol atması gerektiğini biliyoruz, ancak Lewandowski'nin üç fırsatı kaçırması Xavi'nin hatası değildi. Denzel Dumfries'e penaltısını vermedilerse, bu Xavi'nin suçu değildi. Ancak Barcelona'nın teknik direktörü olunca yargılanıyorsun. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde kumar oynadı ve yazın yaptıklarından dolayı bu paraya ihtiyacı var." dedi.

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SIRADA NE VAR? Barcelona, cumartesi günü La Liga'ya geri dönecek ve deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. La Liga'da şu an Real Madrid'in sadece üç puan gerisinde olan Barça'nın Valencia galibiyeti alması Dünya Kupası'na az bir süre kalmışken takımın özgüveninin artmasına yardımcı olabilir.