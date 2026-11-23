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Thibaut Courtois ve José Mourinho, pazartesi öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında Real Madrid ile PSV arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi. İki takım salı akşamı saat 21.00'de Santiago Bernabéu'da karşılaşacak.

Özellikle Courtois, PSV hakkında olumlu konuştu. Belçikalı kalecinin kulüple özel bir bağı var ve PSV'yi Hollanda'daki favori kulübü olarak görüyor. Voetbal International'ın aktardığına göre Courtois, “Güzel bir kulüp, üstelik evime çok yakın. Yarın Bernabéu yerine Eindhoven'da oynamayı tercih ederdim. PSV'ye karşı oynamak güzel,” dediVoetbal International.

Kalecinin PSV'ye duyduğu yakınlık, KRC Genk'teki geçmişiyle de ilgili. Belçika kulübünün altyapısında birçok oyuncu bir gün Eindhoven'a transfer olmayı istiyordu. Courtois, “Eskiden Genk'teki çocuklar bazen PSV'de oynamanın hayalini kurardı,” dedi.

Artık 34 yaşında olan kaleci, PSV'de oynama fırsatını hiç bulamadı. Ancak eski takım arkadaşlarından Marco Ospitalieri bu adımı attı ve Genk'in altyapısından PSV'nin altyapısına geçti. Courtois, basın toplantısında bu transferi hatırladı.

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Belçikalı kaleci sahada da ilginç bir karşılaşma bekliyor. Ona göre PSV, hücum etmeyi seven ancak bunu yaparken risk de alan bir takım. “Çok gol atıyorlar ama kendileri de epey gol yiyor.”

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Mourinho da PSV'yi hafife almadığını gösterdi. Portekizli teknik direktöre göre Eindhoven temsilcisi, performansına bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan toplamış olmalıydı. “PSV, bu turnuvada şu anda sahip olduğu puanlardan daha fazlasını hak ediyor. Harika oyunculardan oluşan müthiş bir takım,” diye vurguladı.

Mourinho, PSV kadrosundaki deneyime de özellikle dikkat çekti. Avrupa futbolunda yıllardır üst düzeyde oynadıklarını söylediği Filip Kostic ve Ivan Perisic'i örnek gösterdi. PSV'nin şu anda Şampiyonlar Ligi'nde en az gol atan takımlar arasında yer alması da Peter Bosz'un ekibi hakkındaki görüşünü değiştirmiyor.

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Mourinho, Real Madrid'in yoğun fikstürünü de hesaba katmak zorunda. Madrid ekibi cumartesi günü Celta de Vigo'ya karşı oynadığı için PSV maçına hazırlanacak fazla zamanı yok. Portekizli teknik direktör sözlerini, “Maçlar arasında üç gün olması iyi, ama iki gün zor. Durum bu, fakat kolay değil,” diyerek tamamladı.