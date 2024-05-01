Thibaut Courtois, EURO 2024'te neden forma giyemeyecek?

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın EURO 2024'te olmayacağını açıkladı.

Domenico Tedesco, tecrübeli kaleciyi kadroya almayacak

Courtois uzun süre sahalardan uzak kaldı

Cadiz maçında formasına kavuşabilir

NE OLDU? Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Real Madrid'de bu sezon dizinden iki kez sakatlık yaşayan Thibaut Courtois'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'nın kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Kicker'a konuşan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın sezon başında çapraz bağı kopmuştu ve uzun süre sahalardan uzak kaldı. Belçikalı eldiven iyileşme sürecini tamamladıktan sonra yeniden bir diz sakatlığı yaşadı ve bu sezon 48 maçı kaçırdı.

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SIRADA NE VAR? Sahalardan uzun süre uzak kalan Courtois, formasına La Liga maçında kavuşabilir. Real Madrid'in 4 Mayıs'ta Cadiz ile oynayacağı maçta forma alabileceği söyleniyor.