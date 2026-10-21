Thibaut Courtois'dan millî takım teknik direktörü Mark van Bommel'e net mesaj: "Kimse beni..."

Thibaut Courtois, teknik direktör Mark van Bommel'in Belçika'nın başındaki ilk maçında kadroda yer almasa da milli takıma dönüş kapısı sonuna kadar açık. Ancak döndüğünde doğrudan yeniden birinci kaleci olması kesin değil.

34 yaşındaki kalecinin DAZN'a yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyor. "Dünya Kupası'ndan sonra bırakmayı düşünmüş olabilirim. Ama bu Dünya Kupası'nın, Belçika Milli Takımı ile yaşadığım en güzel turnuvalardan biri olduğunu söylemeliyim. Harika bir grubumuz vardı."

Dolayısıyla Courtois, son milli maç dönemini pas geçmesine rağmen hâlâ milli takım oyuncusu. Belçikalı kaleci, vücudunu dinlendirmek için zamana ihtiyaç duyduğundan Fransa, İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanan Uluslar Ligi maçlarına katılmadı. Courtois, "Dinlenmek istediğimi belirtmiştim" dedi.

"İlk milli maç döneminin çok yoğun geçtiğini düşündüm. Oyunculardan duyduklarım da bu yöndeydi. Ardından hemen kulübüne dönmen gerekiyor ve maçlar peş peşe geliyor. İtalya, Fransa, Türkiye... Bunlar zorlu maçlar. O dönemde benim için biraz fazlaydı, özellikle de kısa sürede iki kas sakatlığı yaşamışken. Burada bir hafta dinlendim ve yeniden enerji topladım."

Courtois'nın anlattığına göre bu durum Van Bommel için kesinlikle sorun olmadı. "Yokluğumun sorun olmadığını açıkça söyledi. Senne (Lammens, ed.) ve Maarten (Vandevoordt, ed.) iyi iş çıkardı. Avrupa Şampiyonası elemeleri için dönersem kimi oynatacağına o karar verecek."

Courtois, döndüğünde doğrudan yeniden ilk tercih olacağını varsaymıyor. "Milli takıma hiçbir zaman mutlaka oynayacağım beklentisiyle gelmedim. Elbette yeteneklerimi biliyorum ve önemli bir rol oynayabileceğimin farkındayım. Ama rekabet her zaman iyidir."

"Kimsenin bana ilk 11'de yer garantisi vermesi gerekmiyor. Senne Lammens, Maarten Vandevoordt veya Mike Penders iyi iş çıkarır ve o da onlarla oynamayı tercih ederse aramızda sorun olmaz. Sonuçta Belçika'da kaleci sıkıntısı yok" diyerek sözlerini tamamladı.