Thiao: Irak’ı 5-0 yenmek mi?.. Kaderimiz bizim elimizde değil

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Bab Thiaw, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Irak’a karşı elde edilen 5-0’lık büyük galibiyette oyuncularının sergilediği performanstan memnuniyetini dile getirerek, kaderinin artık kendi elinde olmamasına rağmen takımının gerekeni başardığını vurguladı.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Tiao, Senegalli milli takımın “dengeli bir maç çıkardığını ve hayatta kalmak için mücadele eden bir rakibe karşı zorlu bir başlangıcın ardından kendi ritmini dayatmayı başardığını” belirtti ve bu yüksek skorlu galibiyetin, maçın gidişatına karşı sergilenen disiplin ve soğukkanlılığın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Galibiyete rağmen Senegal, 9. grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alarak turnuvaya veda etti ve en iyi üçüncü takımlara ayrılan eleme biletlerinden birini alıp alamayacağını belirleyecek diğer grupların sonuçlarını bekleme aşamasına girdi.