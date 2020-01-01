Thiago Silva, PSG'den ayrılıyor
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Paris Saint-Germain'de Thiago Silva dönemi sona eriyor.
2012'den bu yana Ligue 1 devinin formasını terleten Brezilyalı savunma oyuncusu takımdan ayrılıyor.
L’Equipe ve RMC'nin geçtiği bilgiye göre, Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva'yla görüştü ve 35 yaşındaki futbolcuya sözleşmesinin uzatılmayacağı bilgisini verdi.
Thiago Silva, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında forma giydikten sonra kendisine kulüp arayacak.
Ligue 1'de 2019-20 sezonu salgın nedeniyle mevcut haliyle tescil edilmiş ve PSG şampiyon olmuştu.