Thiago Silva, PSG'den ayrılıyor

Thiago Silva'nın 8 yıllık PSG macerası sona eriyor. Ligue 1 devi, Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzatmayacak.

'de Thiago Silva dönemi sona eriyor.

2012'den bu yana devinin formasını terleten Brezilyalı savunma oyuncusu takımdan ayrılıyor.

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L’Equipe ve RMC'nin geçtiği bilgiye göre, Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva'yla görüştü ve 35 yaşındaki futbolcuya sözleşmesinin uzatılmayacağı bilgisini verdi.

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Thiago Silva, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında forma giydikten sonra kendisine kulüp arayacak.

Ligue 1'de 2019-20 sezonu salgın nedeniyle mevcut haliyle tescil edilmiş ve PSG şampiyon olmuştu.