Thiago Silva: "Neymar, Lionel Messi'den daha güçlü"

Thiago Silva, vatandaşı Neymar'ın Lionel Messi'ye göre mental anlamda daha güçlü bir oyuncu olduğunu iddia etti.

Thiago hem milli takımda hem PSG'de Neymar ile birlikte oynadı

Neymar'ın Messi'den mental olarak daha güçlü olduğunu düşünüyor

Neymar kariyerinin son yıllarında yaşadığı sakatlıklarla baş ediyor

NE OLDU? Hem Brezilya Milli Takımı'nda hem de PSG'de Neymar ile birlikte forma giyen Thiago Silva vatandaşının çok fazla eleştiriye ve haksızlığa maruz kaldığını fakat buna rağmen güçlü durduğunu söyledi. Thiago Silva, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin ise Neymar'ın baş ettiği sorunların hakkından gelebilecek güçte olmadığını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? TNT'ye konuşan Thiago Silva, Neymar ile Lionel Messi'yi şu sözlerle karşılaştırdı: "Neymar mental olarak çok güçlü biri. Lionel Messi'nin röportajlarını izledim. Eğer Messi kariyeri boyunca Neymar'a yapıldığı gibi çok fazla baskıyla eleştirilseydi gelişmesi dururdu. Neymar gerçekten çok güçlü ve üzerinde onu yoracak çok fazla baskı var."

BÜYÜK RESİM: Brezilya'nın büyük yeteneği olarak 2013 yılında 88 milyon euro bedelle Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Neymar, Katalan devinde Lionel Messi ve Luis Suarez ile birlikte futbolun unutulmayacak efsane hücum üçlüsünü oluşturmuştu. 2017 yılında rekor bir bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olurken Paris ekibinin ondan beklentisi büyüktü. Fakat Brezilyalı yıldız, PSG'de performansından çok sakatlıklarıyla ön plana çıktı. Neymar yalnız kulübünde değil, milli formayı terlettiği Brezilya'da da birçok kötü eleştiriye maruz kaldı.

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: Thiago Silva hem milli takımda hem de PSG'de Neymar ile birlikte oynadı. Deneyimli stoper, 2020 yılında PSG'den Chelsea'ye transfer olurken bir yıl sonra Paris ekibine Lionel Messi katıldı. Fakat Lionel Messi ile Neymar, Fransa'nın başkentinde Barcelona'da olduğu gibi beklenen etkiyi yaratamadı. Lionel Messi muhtemelen kariyerinde ilk defa formasını giydiği kulübün taraftarları tarafından ıslıklandı. Neymar ise bu durumu uzun süredir yaşıyordu. Messi ve ailesi, Paris'ten ayrıldıktan sonra PSG'deki dönemleri boyunca mutsuz olduklarını itiraf etti.