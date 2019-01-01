Thiago Silva: Messi'ye karşı oynamak bir ayrıcalık

Copa America'nın çeyrek finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek olan Brezilya'da Thiago Silva, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlk maç, 3 Temmuz Salı günü Brezilya ile arasında oynanacak.

Bu eşleşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, özellikle 'yi bir an olsun gözden kaçırmayacaklarını dile getirdi.

"Messi, dünyanın en iyi oyuncusu. Topa sahip olduğumuzda da olmadığımızda da ona ayrıca dikkat etmeliyiz. Bazen yürür pozisyonda gibi görünür ancak atağa çıkmak için her zaman bir boşluk arar. Yeniden ona karşı oynayabilmek bir ayrıcalık. Onu frenlemek için elimizden geleni yapmak zorundayız."

Saha koşullarını eleştiren tecrübeli oyuncu, "Bu turnuvada sahalar berbat, utanç verici. Top aynı tavşan gibi sekiyor ve topu doğru düzgün süremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.