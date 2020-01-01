Thiago Silva: Haaland'dan korkmuyoruz

PSG'nin Brezilyalı stoperi, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Dortmund'un genç yıldızı Haaland ile karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile , çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Alman ekibin Ocak ayı transferi Erling Haaland, yeni takımının formasıyla sahada kaldığı 349 dakikada 9 gol kaydederek bütün futbol dünyasının dikkatini üstüne çekmeyi başardı.

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PSG'nin tecrübeli stoperi Thiago Silva, genç golcü hakkında RMC Sport'a açıklamalarda bulundu.

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Silva "6 maçta 9 gol atmak, inanılmaz. Umarım maçlarda temkinli olup, bize karşı gol atmasını engelleriz. Her ne olursa olsun böyle bir oyuncuya karşı oynamak bizim için harika olacak. Çok motive bir halde ama biz de öyleyiz. Haaland'dan korkmuyoruz ama saygı duyuyoruz. Harika bir tekniğe sahip, ona karşı oynamak zor olacak" ifadelerini kullandı.

İki takım arasındaki ilk maç 18 Şubat Salı günü oynanacak.