Fluminense, taraftarlarının isteğine yanıt vererek kaptanı Thiago Silva'nın sözleşmesini 2027 sonuna kadar uzattı. Son bölüm olarak nitelendirilen bir dönem için yazın çocukluk kulübüne dönen Brezilyalı efsane savunmacı, şimdi bir sezon daha takımda kalacak.

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Thiago Silva bir yıl daha kalacak

Fluminense, cuma günü Silva'nın sözleşmesini yenilemeyi kabul ettiğini doğruladı. Deneyimli savunmacı, 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli yeni sözleşmeye imza attı.

Bu anlaşmayla Fluminense kaptanı, kulüpte bir sezon daha kalacak. Brezilya'nın gelmiş geçmiş en büyük savunmacılarından birinin liderliğini sürdürmesi, takım ve taraftarları için önemli bir kazanım. Silva, Rio de Janeiro ekibindeki üç ayrı döneminde 229 maça çıktı ve 19 gol attı.

Taraftarların isteği gerçekleşti: 'O Monstro' kalıyor

Fluminense taraftarları, kaptanlarının kulüpte daha uzun süre kalmasını istiyordu ve sözleşme yenileme kararı geniş destek gördü. Kulüp, haberi duyurduğu resmî açıklamada uzatmayı şu sözlerle kutladı: "Taraftarlar istedi ve 'O Monstro' kalıyor."

Silva, kulüpteki köklü mirasına yeni bir sayfa eklemek için geçen yaz Fluminense'ye dönmüştü. Kulüp, onun bu son dönemini "asla bitmeyecek bir hikâyenin son bölümü" olarak nitelendirmişti. Şimdi o bölüm bir kez daha uzadı ve deneyimli stoper, sahada savunmaya liderlik etmeyi sürdürecek.

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Xerem'den dünya sahnesine uzanan miras

Silva'nın Fluminense ile güçlü bağı, 11 yaşından 18 yaşına kadar yetiştiği kulübün Xerem'deki altyapısında başladı. A takımda ilk olarak 2006 ile 2009 arasında forma giydi; 2007'de Copa do Brasil'i kazandı ve takımın 2008'de Copa Libertadores finaline ulaşmasına katkı sağladı.

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AC Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea'de dünya futbolunda adını duyurduktan sonra Silva, 2024'te Brezilya'ya döndü. 2025/26 sezonunun ikinci yarısını FC Porto'da geçirdi , ardından yazın Fluminense'ye döndü .

Silva, kulüpteki bu ikinci döneminde ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihî bir yürüyüşe imza atan takımın kaptanlığını yaptı. Fluminense, onun liderliğinde dünya futbolunun devlerini geride bırakarak turnuvada yarı finale yükseldi.

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Unutulmaz bir bölüm uzuyor

Sözleşmesini 2027 sonuna kadar uzatan Silva, artık Fluminense'ye bir sezon daha liderlik etmeye odaklanacak. Çocukluk kulübünde şimdiden 229 maça çıkan savunmacı, etkileyici maç ve gol sayısını artırma fırsatı bulacak. Yeni anlaşma, Fluminense ve taraftarları için kaptanlarının gelecek sezon da takımın merkezinde kalacağı anlamına geliyor.