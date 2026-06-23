Thiago Silva (41), FC Porto'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüp buldu

Brezilya’nın önde gelen kulübü Fluminense, resmi kanalları aracılığıyla Thiago Silva’nın takıma geri döndüğünü duyurdu. 41 yaşındaki savunma oyuncusu, son altı ay boyunca Francesco Farioli yönetimindeki FC Porto’da forma giymişti.

Fluminense, Silva'nın videosunun altına “Bazı hikayelerin sonu asla gelmez. Canavar geri döndü” yazısını ekledi. 113 kez milli forma giyen oyuncu, geçmişte Rio de Janeiro ekibinde dört kez forma giymişti.

Silva bu dönemlerde 186 resmi maça çıktı, 18 gol attı ve 5 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Fluminense'de 34. şampiyonluğunu kazanma şansına sahip.

Silva, Porto formasıyla Portekiz şampiyonu olmuştu. Farioli, ona on dört resmi maçta 1.084 dakika süre verdi.

Silva, en iyi yıllarını Paris Saint-Germain’de geçirdi. Fransız başkentinde bu defans oyuncusu tam 24 kupa kazandı. Toplamda Paris ekibi için 315 resmi maça çıktı. Silva, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Ayrıca, her yerde takdir gören Silva, Esporte Clube Juventude, Dinamo Moskova ve AC Milan takımlarında da forma giydi.