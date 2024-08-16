Thiago Alcantara, Barcelona'daki görevinden bir ayda ayrıldı

Futbolu bırakıp antrenörlüğe adım atan Thiago Alcantara'nın Barcelona'daki mesaisi yalnızca bir ay sürdü.

Thiago Alcantara sakatlıklarının ardından emekli oldu

Barcelona'da Flick'in ekibine katılmıştı

Katalan ekibinden bir ayda ayrıldı

NE OLDU? Thiago Alcantara yaşadığı sakatlıkların ardından 33 yaşında emeklilik kararı almak zorunda kalmıştı. Eski orta saha oyuncusu emekliliğinin ardından Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in ekibine katılmıştı ve antrenörlük yapmaya başlamıştı. Ancak Katalan devindeki mesaisi yalnızca bir ay sürdü.

BÜYÜK RESİM: Thiago Alcantara'nın geçtiğimiz ay Hansi Flick'in ekibine katıldığı açıklanmıştı ancak Barcelona'dan yapılan yeni açıklamada Alcantara'nın yerini Arnau Blanco'nun alacağı söylendi.

NE SÖYLENDİ? Barcelona'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barcelona U1-16 teknik direktörümüz Arnau Blanco, kadrodaki son gününü geçiren Thiago Alcantara'nın yerine Hansi Flick'in ekine katılacak."

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SIRADA NE VAR? Futbolu bırakan Alcantara antrenörlük yapmaya istekli ancak şimdi geleceğine dair bir karar vermeli.