De Treffers, perşembe akşamı Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ilk turunda büyük bir sürprize imza attı. Teknik direktör Theo Janssen'in takımı, Sportpark Zuid'de Keuken Kampioen Divisie lideri Heracles Almelo'yu 1-0 mağlup etti. Almelo ekibi karşısında tek golü Sebastiaan van Bakel atarken Heracles, Ivan Borac'ın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Ev sahibi ekip, tamamen B takımıyla sahaya çıkan Heracles'ten çekinmediğini baştan gösterdi. Maça etkili başlayan De Treffers, kısa sürede birçok fırsat yakaladı. Bas Brussaard'ın 15. dakikada çektiği şut az farkla dışarı giderken Tim Waterink ve Van Bakel de tehlike yarattı.

Heracles zamanla oyunda daha fazla kontrol sağladı ve paslaşarak inisiyatifi ele almaya çalıştı. Tristan van Gilst'in serbest vuruşunda top üstten auta çıktı; Borac'ın kornerden gelen topa yaptığı vuruşu ise kaleci çıkardı. En net fırsatı, De Treffers adına yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu üstten auta gönderen Willem den Dekker yakaladı.

Heracles, devre arasından hemen önce bir kez daha geriye düşmekten kurtuldu. Brussaard sağ taraftan sert vurdu, kaleci Timo Jansink parmaklarının ucuyla topu direğe çeldi. İki takımın da yakaladığı fırsatlara rağmen ilk yarı 0-0 sona erdi.

De Treffers ilk yarıda yedi, Heracles ise beş şut çekti. Üstelik konuk ekip yüzde 61 topla oynama oranına sahipti. İkinci yarıda inisiyatifi Heracles ele aldı. Jeff Reine-Adélaïde 54. dakikada gol attığını düşündü ancak golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bir dakika sonra Heracles bir darbe daha aldı. Topu üst koluyla durduran Borac ikinci sarı kartını gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. Ardından üç oyuncu değişikliği yapan Heracles, De Treffers'in golünü önleyemedi.

Van Bakel, 61. dakikada gol perdesini açtı. Kane Keizer'ın sağdan yerden yaptığı ortada Vicente Robles'ten önce topa yetişen forvet, topu Jansink'in arkasından ağlara gönderdi: 1-0. Sportpark Zuid'de büyük sevinç yaşandı.

De Treffers daha sonra maçı bitirebilecek çok iyi fırsatlar yakaladı. Keizer'ın şutunu Jansink kurtardı; kısa süre sonra Jari van Ginkel kornerden gelen topa yaptığı vuruşla direği buldu. Groesbeek'te giderek yoğunlaşan sisin kapladığı sahada Heracles, bir kişi eksik olmasına rağmen son bir hücum hamlesi yaptı. Sahanın kenarından topun neredeyse görülemediği anlarda N'Djoli, bitime iki dakika kala yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla üstten auta gönderdi.

De Treffers üstünlüğünü koruyarak Heracles'i kupadan eledi. Janssen'in takımı bu sürpriz sonuçla ikinci tura yükseldi.

Diğer maçların sonuçları:

GVVV - Noordwijk: 3-0

Hoek - Sparta Nijkerk: 4-2

Purmersteijn - Gemert: 2-0 (uzatmaların ardından)

ACV Assen - AFC: 1-2 (uzatmaların ardından)