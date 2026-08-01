The Times'ın Gianni Infantino hakkında bu hafta sonuna damga vuran dikkat çekici bir iddiası ortaya çıktı. FIFA Başkanı'nın, FIFA Forward Enterprise planı kapsamında 30 milyon euronun üzerinde maaş ve buna ek bonuslar alacağı öne sürüldü.

Infantino, FIFA Forward Enterprise adlı iştirak üzerinden Dünya Kupası haklarının yüzde 20'sini satma fikrini ortaya atmıştı. Bu sayede FIFA yaklaşık 3,65 milyar euro gelir elde edebilirdi.

FIFA'nın toplam 211 üye ülkesi, Infantino'nun bu kârlı planı için oy kullanabilecekti. Lehte oy verecek ülkelere 35 milyon euro vaat edildi. Karşı çıkanlar ise yaklaşık dokuz milyon euroyla yetinmek zorunda kalacaktı.

Artık, yoğun şekilde eleştirilen bu planın rafa kaldırıldığı netleşmiş durumda. Infantino sürekli olarak kendisini zenginleştirmeyeceğini vurguladı, ancak çeşitli medya kuruluşlarına göre bunun şüpheli olduğu ortaya çıktı.

The Times, FIFA Forward Enterprise'ın bir sonucu olarak Infantino'nun 30 milyon euro maaş ve buna ek bonuslar alacağını hesapladı. Bu rakam, FIFA Başkanı olarak aldığı olağan üç milyon euroluk maaşın çok üzerinde.

Sızdırılan planlar başta UEFA ve CONCACAF olmak üzere büyük tepki çekti. FIFA'nın çeşitli sponsorları da Infantino'nun çalışma yöntemine ilişkin ciddi endişeler taşıyor.

Medya cephesinden de Infantino'ya yönelik sert eleştiriler geliyor. Ancak İsviçreli üst düzey yönetici, şimdilik FIFA'da geri adım atmayı düşünmüyor.