The Athletic - Milan, Pulisic sözleşme yenilemesini bekliyor

Oyuncu satışları ve yeni transferlerin yanı sıra, Milan sözleşme yenileme durumlarını da yakından takip ediyor. Şu anda, 2027’de sona erecek olması nedeniyle Pulisic’in sözleşmesi öncelik listesinin en başında yer alıyor; zira Cardinale ve Amorim için bu Amerikalı oyuncu kesinlikle bir öncelik.





Ancak The Athletic’in, durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunarak aktardığına göre, oyuncu tarafında ise Pulisic’in sözleşme yenilemesi için yeşil ışık yakmadan önce bekleyip durumu değerlendirmek istediği anlaşılıyor.