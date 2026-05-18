The Athletic'in haberi: "Salah, tek bir şartla Liverpool'da kalmak istiyor"

The Athletic'in haberine göre, Mohamed Salah Liverpool'da daha uzun süre kalmayı düşünüyor. Mısırlı oyuncunun kulüpte kalmasının şartı, Arne Slot'un kulüpten ayrılması.

The Athletic'in haberine göre, Salah'ın Mısır'daki bazı yakın kaynakları, oyuncunun ayrılacağını duyurmuş olmasına rağmen Liverpool'da kalma fikrinden henüz tamamen vazgeçmediğini ima etti.

Ancak bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi için bir yönetim değişikliği gerekiyor. Salah, Slot ve ekibinin yanı sıra kulübün bazı yöneticilerinin de ayrılmasını istiyor.

Salah, Cumartesi akşamı Liverpool'daki sportif kriz hakkında konuşmasının ardından geçen hafta sonu manşetlere taşındı. Aston Villa'ya karşı alınan acı 4-2'lik yenilginin ertesi günü, Mısırlı oyuncu sosyal medya aracılığıyla The Reds taraftarlarına seslendi. Dikkat çeken bir açıklamada Salah, teknik direktör Arne Slot için son derece acı verici sözler sarf etti.

33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Bu kulübün şüphecilerden inananlara ve sonunda şampiyonlara dönüştüğünü gördüm" diye yazdı. "Bunun için çok sıkı çalışıldı ve ben de Liverpool'a bu konuda yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok."

"Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum," dedi kanat oyuncusu. "Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol budur ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik budur."

Bununla birlikte Salah, Slot'a net bir mesaj gönderdi. “Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uyum sağlamak zorunda.”

Mısırlı oyuncu ayrıca, Liverpool gibi kalibrede bir kulüp için ara sıra kazanılan galibiyetlerin yeterli olmadığını vurguladı. “Ara sıra bir maç kazanmak, Liverpool’un temsil etmesi gereken şey değil,” dedi. “Her takım maçlar kazanır, ancak Liverpool sürekli olarak şampiyonluk mücadelesi vermelidir.”

Instagram'da çok sayıda mevcut ve eski Liverpool takım arkadaşı Salah'ın gönderisini beğendi. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino ve Georginio Wijnaldum, Salah'ın sözlerine destek veriyor gibi görünüyor.

Şimdi Salah, Szoboszlai, Kerkez ve Wirtz ile bir fotoğraf paylaştı ve birçok Liverpool taraftarına göre bununla şunu söylemek istiyor: “Bakın, onlar benim tarafımda.”