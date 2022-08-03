Thalys: Palmeiras'ın dünya futboluna sunduğu yeni Rivaldo

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Palmeiras, Brezilya'da şu anda diğerlerinin olmayı istediği takım. Hem 2020 hem de 2021'de Copa Libertadores'i kazandı. Şu anda hem A takım hem de 20 yaş altı seviyesinde yerel liglerinin zirvesinde. Aynı genç takım bu yılın başlarında prestijli Copinha'yı kazandı.

Palmeiras akademisi son yıllarda Avrupa devlerinin radarında.

İki kez NXGN adayı Gabriel Veron bu yazın başlarında yuvadan uçtu ve 10 milyon € anlaşmayla Porto'ya katıldı. Gabriel Menino, Danilo ve Giovani gibi isimler de ayrılma konusunda onun çok gerisinde olmayacak.

16 yaşındaki Endrick ve hücumdaki ortağı Luis Guilherme gibi daha genç oyuncular bile Real Madrid ve Barcelona gibi devlerle ilişkilendiriliyor.

Ancak ne Endrick ne de Guilherme, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen prestijli yıllık gençlik turnuvası olan 2022 CEE Cup'ta yarışmak için Prag'a giden Palmeiras U19 takımının bir parçası değildi.

Takım, sadece 3 maçta 14 gol atarak kupaya uzandı.

Turnuvayı üç golle en skorer oyuncu olarak tamamlayan ve Turnuvanın NXGN Oyuncusu seçilen orta saha oyuncusu Thalys, yıldızlaşmıştı.

Finalde Palmeiras'ın Slavia Prag'ı 2-1 yendiği maçta parlayan Thalys oldu. Golü dışında Thalys'in çok yönlü oyunu göze çarptı.

Bir orta saha olan 17 yaşındaki oyuncu, bir dizi farklı rolde oynamakta rahat.

Yakın kontrolü kolaylıkla sürdürürken rakiplerinin yanından süzülerek geçer; uzun, ince yapısı Palmeiras'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Rivaldo'yu andırıyor.

Thalys, futboldan tamamen uzaklaşma noktasına gelmişti.

Babası o henüz dört yaşındayken öldü ve 11 yaşındayken annesinin üzerindeki yükü hafifletmek için futbolu bırakmaya hazırdı.

Yine de annesi, oğlunu hayallerinin peşinden gitmeye zorladı ve Nisan 2021'de Palmeiras akademisine kaydetti.

O zamanlar ikinci lig takımı Clube de Regatas Brasil'in genç takımında oynayan Thalys, Palmeiras'ın scoutlarını topa sahip olma ve takım arkadaşlarına pas verme şekliyle büyüledi ve kısa süre sonra takıma davet edildi.

Kulüpteki ilk 15 ayına da çok şey sığdırdı.

Thalys, U17'lerle ilk sezonunda yedi gol attı, bunu takip eden sezonda U20 takımında sadece 11 maçta sekiz gol attı.

Sadece 2022'de Brezilya'da her yıl düzenlenen 17 Yaş Altı Şampiyonası FAM Kupası'nda Turnuvanın Oyuncusu seçildi ve Palmeiras, 17 Yaş Altı Brezilya Kupası'nı kazanırken yedi gol attı. Turnuvadaki nefes kesici volesi unutulmazdı.

Şimdi, Orta ve Doğu Avrupa Kupası'ndaki gösterilerinin ardından daha fazla bireysel ödül toplamayı bekliyor.

NXGN'e "Palmeiras'ın ilk takımında oynamayı ve bir gün Brezilya ile Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyorum" diyor. Neymar'ı da örnek alıyor çünkü Neymar'ın futbol oynarken eğlendiğini söylüyor.

Thalys, hem kişiliği hem de futbol oynama şekliyle kesinlikle Brezilya stilini benimsemiş görünüyor.

Artık bir süperstar olmak için Palmeiras akademisinin en yeni cevheri olmaya odaklanabilir.