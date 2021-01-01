TFF'den üç kulübe ihtar cezası

TFF, harcama limitlerinin aşılmasıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019/2020 sezonu için belirlenen Kulüp Harcama Limitleri ile ilgili olarak Kulüp Lisans Kurulu'nun kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“28 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 89. Maddesinde” bulunan, “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesi” kapsamında talimata eklenen Ek.XII’de belirtilen prensiplere uygun olarak; Kulüplerin 2019/2020 futbol sezonuna ait Takım Harcama Limitleri 02 Eylül 2019 tarihinde belirlenip kulüplere tebliğ edilmiş ve aynı zamanda TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limiti tutarı 15 Aralık 2019 tarihine kadar Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek.XII/G maddesi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeniden belirlenmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilmiş ve TFF internet sitesinde yayınlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonunun tamamlanmasını takiben kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları 03.05.2021 tarihinde yapılan Kulüp Lisans Kurulu Toplantısında Kurulumuzca nihai olarak incelenmiştir.

Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

1- Alanyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Trabzonspor'un tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup “Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,”

2- Antalyaspor, Başakşehir FK ve Gaziantep FK'nın tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."