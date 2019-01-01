TFF'den Şenol Güneş'e mecburi hizmet

Federasyon, Şenol Güneş'in Mart ayındaki Moldova ve Arnavutluk maçlarında sahaya çıkabilmesi için Beşiktaş'tan izin istedi.

Şenol Güneş'in 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanmasıyla beraber, en büyük merak konularından biri tecrübeli çalıştırıcının Mart ayındaki EURO 2020 eleme maçlarında takımın başında olup olmayacağı.

Milliler, 22 Mart'ta Arnavutluk deplasmanına çıkacak ve 3 günlük aradan sonra Moldova'yı konuk edecek.

Beşiktaş futbol A takım sorumlusu Ahmet Kavalcı, Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Güneş sezon sonuna kadar devam edecek. Federasyon bizden Mart ayındaki maçlar için özel izin istedi. Gitmez ise hoca ceza yer. Mecburen gidecek." ifadelerini kullandı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, kulüpler TFF tarafından verilen hizmet ve görevleri yerine getirmekle yükümlü. Bu sebeple, Şenol Güneş Mart ayında A Milli Takım'ın başında sahaya çıkabilir.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile 4. sezonunu tamamladıktan sonra ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçecek.