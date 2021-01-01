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TFF'den Lefter Küçükandonyadis mesajı

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Lefter Kücükandonyadis Fenerbahce's former footballer
www.fenerbahce.org
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 9. yılında bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, Türk futbolunun efsane ismi 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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