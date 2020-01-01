TFF'den ertelemeye son

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla ligin ikinci yarısında salgın nedeniyle maçların ertelenmeyeceğini duyurdu.

Futbol Federasyonu , bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından Covid-19 salgınının seyrine bağlı olarak yeni kararlar aldı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre liglerin ikinci yarısında PCR test sonuçlarına göre herhangi bir şekilde maç ertelemesi yapılmayacak. Takımlar sahaya en az 9 futbolcuyla çıkabilecek. Bu sayının altına düşen takımlar hükmen mağlup sayılacak.

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TFF ayrıca Süper Lig ve 1. Lig'de takımların kadrolarına yazabileceği oyuncu sayısını da 35'e çıkardı. Ayrıca ara transfer döneminde de kulüplerin vergi ve SGK borçları olmadığına dair belge ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Daha fazla takım

Konuyla ilgili olarak A Spor yayınında konuşan başkan Nihat Özdemir, "Kulüpler altyapıdan ne kadar oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar, önlerini açtık. İsterlerse 9 oyuncu ile çıkıp oynayabilirler Herhangi bir maç ertelememiz söz konusu değil. Takımları rahatlatacak bütün kararları aldık" ifadelerini kullandı.