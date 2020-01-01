TFF'den altı kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Hes Kablo , , MKE Ankaragücü ve Yukatel , TFF 1. Lig'den; Akhisarspor, , , Beypiliç , , Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig'den; , Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerini de ulusal lisansa layık gördü.

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Altı kulübe puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'den 2, 2. Lig'den ise 4 kulübe üçer puan silme cezası verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan 1. Lig temsilcileri Ankaraspor ve ile 2. Lig'den , Gümüşhanespor, Kardemir ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi.

66 kulüp lisans aldı

Sona eren değerlendirmeler sonucunda toplamda 66 kulüp lisans almış oldu.

Tamamlanan 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de UEFA Lisansı'nı hak etti.

İlk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Aytemiz , Beşiktaş, , Çaykur Rizespor, Demir Grup , , Fraport TAV , , , İttifak Holding , Medipol ve ile 1. Lig'den İstanbulspor, Kadınlar 1. Ligi'nden ALG Spor UEFA Lisansı almıştı.

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Süper Lig'den , 1 . Lig'den , ve Keçiörengücü ile 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe, Manisa FK, Niğde Anadolu ve Yılport Samsunspor kulüplerine de ulusal lisans verilmişti.

Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için ek süre vermişti.

İkinci aşama kararlarında ise 1. Lig'den , Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, , ile 2. Lig'den Ankara Demirspor, Başkent Akademi, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, Sarıyer, Vanspor FK ve 1922 Konyaspor kulüpleri ulusal lisansa layık görülmüştü.