TFF'den 19.05 açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın sosyal medyada saat 19.05'te duyurulması üzerine açıklama yaptı.

Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'dan 4 maç ceza almıştı. Bu ceza sarı kırmızılı kulüp tarafından eleştirilirken cezanın twitter'da 19.05'te duyurulması tepkilere neden olmuştu. TFF, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada haberin daha önce resmi internet sitesinden duyurulduğu belirtildi. TFF'nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Haberin devamı aşağıda

'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir.

Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."