TFF yabancı kuralında önümüzdeki sezonun kriterlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 sezonu için yabancı kuralı uygulamasındaki detayları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek iki sezon için yabancı kuralı uygulamasındaki detayları duyurdu.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. 2025-26 sezonunda da 14 yabancı listeye yazılabilecek.

Ancak 14 yabancı futbolcudan en az ikisinin 01.01.2003 tarihinden sonra doğmuş olması gerekli.

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2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az dördünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.