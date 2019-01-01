TFF, UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı

TFF Kulüp Lisans Kurulunun incelemesi sonrasında 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

'den 12, 'den 2 kulüp UEFA Lisansı alırken, 5 kulüp Ulusal Kulüp Lisansı alma hakkı elde etti.

Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

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Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan Akhisarspor, Atiker , Aytemiz , Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur , , , , , Medipol , ile Spor Toto 1. Lig'den ve İstanbulspor, UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. Lig'den , TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne lisans verildi.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verdi. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ila 60 gün ek süre tanıdı.