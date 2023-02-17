TFF, UEFA ile deprem bölgesine Ukrayna modeli uygulamak için görüştü

TFF'nin UEFA ile görüşmesinde depremden etkilenen takımlardaki oyunculara serbestlik istediği iddia ediliyor.

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NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ve Gaziantep FK ise ligden çekildi. TFF ise yaptığı açıklamayla bu iki takımda forma giyen futbolcuların Süper Lig'de istedikleri kulübe gidebileceklerini ve özellikle yabancı oyuncuların yerli statüsünde oynayacaklarını duyurdu. Akşam'ın haberine göre; Federasyon bu hamlesinin ardından bir hamle daha yaptı ve TFF'den bazı yetkililer, dün UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti.

NE SÖYLENDİ? Yapılan görüşmede hem ülkedeki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması hem de depremden etkilenen ve ligden çekilen takımların oyuncularına Ukrayna'da olduğu gibi sınırsız transfer izni verilmesi konuşuldu.

BÜYÜK RESİM: UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya geçen yıl savaş açmasının ardından bu iki ülkedeki futbolculara istedikleri takıma gitmelerine izin veren bir açıklama yapmıştı.

DAHA FAZLASI: UEFA'nın bu görüşe olumlu baktığı ancak transfer sezonunun uzatılması konusunda ise henüz net bir cevap vermediği söyleniyor.

SIRADA NE VAR? UEFA, bu konudaki kararını birkaç gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirecek. 8 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından UEFA ile yapılan görüşme sonrasında 18 Şubat'a uzatılmıştı.