TFF, tüm liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ardından 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının da başlangıç tarihlerini belirledi.

Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin başlangıç tarihlerini resmen duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur." denildi ve liglerin başlangıç tarihleri şöyle açıklandı:

- Süper Lig: 12 Haziran 2020

Daha fazla takım

- TFF 1. Lig: 19 Haziran 2020

Haberin devamı aşağıda

- TFF 2. Lig: 18 Temmuz 2020

- TFF 3. Lig: 18 Temmuz 2020

- Bölgesel Amatör Lig: 18 Temmuz 2020