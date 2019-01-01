TFF Tahkim Kurulu, Luyindama'nın cezasını onadı
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AA
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.
Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Luyindama'ya verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Galatasaraylı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.