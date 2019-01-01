TFF Tahkim Kurulu, Luyindama'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Ziraat Kupası'nda Evkur ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Luyindama'ya verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Galatasaraylı futbolcu, 'de ve İstikbal Mobilya maçlarında forma giyemeyecek.