TFF, Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesini feshetti!

Hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiği duyurduldu.

Futbol Federasyonu, MHK'nın önerisi ile hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Arslanboğa, Beşiktaş ile arasında oynanan maçtaki tartışmalı kararlarıyla gündeme gelmişti.

Suat Arslanboğa, - maçında da VAR hakemliği yapmıştı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedildi." denildi.